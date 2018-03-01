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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 karayolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde...

Bolu Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu.
Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 karayolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri alarma geçti. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun bazı kesimlerinde kar bulunması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bolu Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri sürücülerin kar yağışı nedeniyle yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.

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