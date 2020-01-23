Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
GEREDE-KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bolu’nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.
Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
ENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Öğle saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016