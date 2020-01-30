Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda yavaşlama olsa da aksama yaşanmıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı da etkili oldu. Sis ve yağış nedeniyle sürücüler, düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

