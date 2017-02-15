Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Kar yağışı Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar, D-100 ve TEM yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili oldu. Görüş mesafei 10 metreye kadar düştü. Yoğun kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri, zeminde biriken karı temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri denetimlerini artırırken sürücüler yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Çok sayıda karla mücadele aracı TEM Otoyolu'nda yolu açmak için çalışırken takviye ekipler de Bolu Dağı Tüneli çıkışında hazır bekletildi.

ŞEHİR MERKEZİNDE KAR

Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren tipi şeklinde yağan kar ile şehir beyaza bürünürken yaşam da olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yoğun tipide ağızlarını burunlarını kapatıp güçlükle yürüdü. Belediye ekipleri kent içinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

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