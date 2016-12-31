Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.



900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte D-100 Karayolu beyaza büründü. Zeminde biriken kar ile birlikte ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle de görüş mesafesinin de düştüğü yolda sürücüler yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ulaşımı zorlaştırsa da Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu aksama olmadı. Karayolları ekipleri TEM yolunda da kar temizleme çalışması yaptı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.



Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Sabahtan itibaren yağan yoğun kar ile birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.



