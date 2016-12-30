Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - TEM yolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı yavaşlattı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle D-100 karayolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kar ve sis ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri zeminde biriken karı küreme araçlarıyle temizlemeye çalışırken, tuzlama çalışması da yapıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu TEM'de ise ulaşım, D-100'e göre daha rahat sağlandı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli mevkiinde araçlarını hazır bekletirken, zeminde kar birikmeye başladığında anında müdahale ediyor.

Bolu'da kar nedeniyle toplam 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışıyor.



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