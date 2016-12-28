Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiledi

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, () - TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, 900 rakımlı Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. Kar, yer yer zeminde etkili olunca sürüceleri zorladı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri kar yağışının başlamasıyla güzergahta önlemlerini artırdı. Ekipler, sürcüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı uyarıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği belirtilerek vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.



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