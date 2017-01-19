Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı

Mutlu YUCA / BOLU, () - BOLU'da, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için doğaya saman ve yonca bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santime ulaştığı At Yaylası'nda ormanlık alanlara yılkı atları için 120 kilo saman ve yonca bıraktı. Görevliler, yaylanın etrafında gruplar halinde dolaşan yılkı atlarının yakınında belirlenen alanlara saman ve yoncaları serperek ayrıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Samet Yılmaz, her hafta ormanlık alanlarda düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını, yaban hayvanlarının aç kalmaması için bu çalışmayı kış boyunca yapacaklarını kaydetti.

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