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Bolu'da üniversiteliler terör saldırılarını protesto etti

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) bir grup öğrenci, son dönemde artan terör olaylarını ve Halep'te yaşananları sloganlarla yürüyerek protesto etti. AİBÜ Öğrenci Konseyi öncülüğünde...

Bolu'da üniversiteliler terör saldırılarını protesto etti

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) bir grup öğrenci, son dönemde artan terör olaylarını ve Halep'te yaşananları sloganlarla yürüyerek protesto etti.
AİBÜ Öğrenci Konseyi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Rektörlük binası önünden ellerinde pankartlarlar ve sloganlarla kampüs içindeki Aktivite Merkezi'ne yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasını okuyan AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk şöyle dedi:
"Daha 10 gün önce Beşiktaş'ta meydana gelen patlamanın yaralarını sarmamışken, zalimler bir kez daha alçak yüzünü göstererek Kayseri'de vatan evlatlarını şehit etmişlerdir. Gözlerini milli bütünlüğümüz ve vatanımıza dikmiş olan bu hainlere verebileceğimiz en büyük cevap dimdik yılmadan, yıkılmadan omuz omuza yürümek ve vatanımıza, bayrağımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaktır. Biz alışmayacağız, vazgeçmeceğiz. Biz pes edersek; Kudüs, Halep, Gazze, Suriye, Doğu Türkistan ve Ortadoğu düşer. Bu yüzden birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz."
Öğrenciler, basın açıklaması ardından dua ederek olaysız dağıldı.

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