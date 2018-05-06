Bolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikat

BOLU'nun, Yeniçağa ilçesinde 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatlar içinde en dikkat çekeni uçak kazası olurken, yaralıları oynayan UMKE personellerinin oyunculuğunun gerçekçiliği şaşırttı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın isminin verildiği 7. Ulusal UMKE Tatbikatı kapsamında, 81 ilden gelen 500 UMKE personeli Yeniçağa ilçesinde hazırlanan alanlarda tatbikat yaptı. Yaniçağa Gölü kenarında oluşturulan kamp alanında 3 gün boyunca hazırlık yapan UMKE gönüllüleri, bugün yapılan törenle tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doğan Ünal, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Arslan Kağan Arslan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Sağlık Bakanlığı ve AFAD yetkilileri Yeniçağa Gölü Kenarında bulunan koordinasyon merkezinden izledi. Tatbikat öncesi konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, "Ülkemiz için 1999 yılındaki deprem hakikaten bir milat oldu. Afetler konusunda farkındalığını arttırdı" dedi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin afetler ülkesi olduğunu ifade ederek, "Afetlerin bazı sınıflandırmalara göre 4 fazı var. Müdahale özellikle 1999 depreminde gördük ki bizim önemli eksiklerimizden bir tanesiydi. AFAD'ın kurulmasında UMKE'nin kurulmasında temel görülen tarih 1999 depremiydi. Sonrasında özellikle müdahale anlamında çok önemli mesafe alındı. Bugün UMKE'nin ve AFAD'ın bu kapasitesinden bahsedebiliyorsak bu son 10-15 yılda yapılan bütün çalışmaların toplamından dolayı" diye konuştu.

EŞ ZAMANLI 5 FARKLI OLAY SENARYOSU

Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, arazide hazır bekleyen UMKE ekiplerine telsizle tatbikatın başladığını bildirdi. Tatbikat eş zamanlı olarak 5 farklı yerde yapıldı. Tatbikatta, Yeniçağa Sanayi bölgesinde 2 TIR, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası ve Yeniçağa Akıncılar Yaylası mevkiinde teknik bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kalan özel bir uçağın kırıma uğraması ile Bolu'da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında ilçede yıkılan ve yangın meydana gelen bir binadan yaralı kurtarma ve Yeniçağa'da ev ocakları üretim tesisinde sülfürik asit tanklarının patlaması sonrasında Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer(KBRN) sızıntısı olduğu senaryoları işlendi. Tatbikata katılan yetkililer, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları kurtarma çalışmalarını Yeniçağa Gölü kenarındaki koordinasyon merkezinden izledi. Tatbikatlar arasında en dikkat çeken zorunlu iniş yapmak zorunda kalan uçaktan yaralıları kurtarma tatbikatı oldu. Tatbikatta gönüllü olarak, yaralıları canlandıran UMKE personellerinin gerçeği aratmayan oyunculuk ve makyajları dikkat çekti.



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