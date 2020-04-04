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Bolu'da semt pazarında maske dağıtıldı
BOLU'da, semt pazarında kurulan kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bahçelievler Mahallesi semt pazarının...
GENEL 04.04.2020, 17:21
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BOLU'da, semt pazarında kurulan kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bahçelievler Mahallesi semt pazarının girişine Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası tarafından kontrol noktası kuruldu. Zabıta ekipleri tarafından pazara giren vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıp maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara, ürünlere dokunmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Pazara alışveriş için gelen 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı vatandaşlar evlerine geri gönderildi.
Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşlardan pazar alanlarında fazla beklememelerini isteyerek, "Biz önlem almak için saat 08.00'de geldik. Zabıta arkadaşlarımız ile beraber en başta tezgah aralarına, bir tezgahlık boşluk bıraktık. Bütün esnaflara maske ve eldiven taktık. Pazara 2 giriş yaptık. Öbür girişleri kapattık. Giriş alanlarına maskesiz, eldivensiz hiçbir müşteri alınmıyor. Artı 65 yaş üzeri, 20 yaş altı vatandaşlara dikkat ediyoruz. Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler. İşlerini bir an önce yapsınlar, evlerine dönsünler." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bahçelievler Mahallesi semt pazarının girişine Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası tarafından kontrol noktası kuruldu. Zabıta ekipleri tarafından pazara giren vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıp maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara, ürünlere dokunmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Pazara alışveriş için gelen 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı vatandaşlar evlerine geri gönderildi.
Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşlardan pazar alanlarında fazla beklememelerini isteyerek, "Biz önlem almak için saat 08.00'de geldik. Zabıta arkadaşlarımız ile beraber en başta tezgah aralarına, bir tezgahlık boşluk bıraktık. Bütün esnaflara maske ve eldiven taktık. Pazara 2 giriş yaptık. Öbür girişleri kapattık. Giriş alanlarına maskesiz, eldivensiz hiçbir müşteri alınmıyor. Artı 65 yaş üzeri, 20 yaş altı vatandaşlara dikkat ediyoruz. Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler. İşlerini bir an önce yapsınlar, evlerine dönsünler." diye konuştu.
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