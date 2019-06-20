Bolu'da selin yaraları sarılıyor

BOLU'da, dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Selin yaşandığı bölgelerde iş makineleriyle çalışmalar sürüyor.Bolu'da dün öğleden sonra yağan sağanak kent merkezi ve ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde, il merkezine bağlı Tekkedere, Arıklar, Kındıra, Bozarmut, Rüzgarlar, Çatakören, Bakırlı, Baltalı, Çaygökpınar, Aşağıkuzören, Örencik, Avşar ve Aydıncık köylerinde su baskınları yaşandı. Dörtdivan ilçesinde ise Çetikören ve Yağbaşlar köyleriyle Çavuşlar Mahallesi'nde yağmur sele neden olurken, Yeniçağa'da da Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa, Yeniçağa Sanayi Bölgesi, D-100 karayolunda su baskınları oldu.Sel sırasında görev alan çok sayıda ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmalar kapsamında Dörtdivan ilçesine bağlı Çetikören köyünde 70 yaşlarında evli çift, Yağdaşlar köyünde araçtaki 3 vatandaş, merkeze bağlı Tekkedere köyünde 1 çoban, Rüzgarlar köyünde 1 vatandaş, sel suları içinde kalan 1 traktör kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Bolu merkeze bağlı Çatakören köyünde 3 büyükbaş hayvan, Tekkedere köyünde 34 büyükbaş hayvan, Kındıra köyünde ise 30 büyükbaş hayvan kurtarıldı.HASAR TESPİTİ BAŞLADI, BUGÜN İÇİN DE TURUNCU ALARM VERİLDİBugün de beklenen sağanak nedeniyle Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün turuncu alarm verdiği belirtildi. Bolu Valiliği tarafından il genelinde tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip, tespit komisyonu olarak görevlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü şeflikleri tarafından orman yollarında ve orman yollarını kullanan yayla-köy yollarında meydana gelen tahribatların tespiti çalışmaları yapılmaya başlandı.Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde iş makineleri ile çalışma yapıldı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Rüzgarlı köyünde yaşayan Recep Gürkan, "Çok hasarım yok ama tarlalarımda hasar var. Ben şehir merkezindeydim, köye geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Burada çamurları temizliyorum. İş makinesinin yapamadığı yerler yapıyorum" dedi.

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