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Bolu'da, özel okulda yangın
Bolu'da, özel bir okulun tadilatta bulunan bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hasar meydana geldi. Yangın, sabah 08.00 sıralarında Karaköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulda meydana geldi....
GENEL 30.10.2019, 11:28
Bolu'da, özel bir okulun tadilatta bulunan bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hasar meydana geldi.
Yangın, sabah 08.00 sıralarında Karaköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Okulun tadilata alınan üçüncü katından dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Okulun içini saran dumanlar, camlar kırılarak tahliye edildi. Öğrenciler okula gelmeden önce çıkan yangın söndürülürken, tadilatta bulunan katta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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