Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)

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ÖNCE FENER ALAYI, SONRA KONSER Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi...
GENEL 29.10.2019, 23:59
ÖNCE FENER ALAYI, SONRA KONSER
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na kadar bando eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Mustafa Kemalin askerleriyiz' sloganları attı.
İREM DERİCİ COŞTURDU
Fener Alayı'nın ardından Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede ünlü şarkıcı İrem Derici konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konsere katılanlar, İrem Derici'nin sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
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