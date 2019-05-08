Bolu'da mayıs karı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun yüksek kesimlerinde, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla yeşil alanlar, beyaza büründü.
Bolu'nun Aladağ ve Sarıalan yaylaları bölgelerinde sabaha karşı başlayan kar, aralıklarla yağdı. Kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ormanlıklarda açan çiçeklerin üstü karla kaplandı. Bolu merkezde ise sağanak etkili oluyor.
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Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun yüksek kesimlerinde, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla yeşil alanlar, beyaza büründü.