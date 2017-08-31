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Bolu'da komandolara yoğun ilgi

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da yağmur nedeniyle bugüne ertelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sis bombaları eşliğinde geçiş yapan yüzleri kamuflaj boyalı komandolar büyük ilgi gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında...

Bolu'da komandolara yoğun ilgi

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da yağmur nedeniyle bugüne ertelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sis bombaları eşliğinde geçiş yapan yüzleri kamuflaj boyalı komandolar büyük ilgi gördü.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıt Park'ta dün düzenlenen çelenk koyma töreni yağmur altında yapıldı. Kutlamalar ise yağmur nedeniyle bugüne ertelendi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Güneşin yüzünü göstermesiyle törene halkın katılımı da yoğun oldu. Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlardaki başarıları nedeniyle iki kez 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' ile ödüllendirilen 2'nci Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki komandolar geçiş yaptı. Kar kıyafetli komandoların da yer aldığı yüzleri kamuflaj boyalı askerler, sis bombaları arasında marşlar söyleyerek yürüdü. Tören alanından İzzet Baysal Caddesi'ni takiben Kent Meydanı'na kadar yürüyen komandolara vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

 FOTOĞRAFLI

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