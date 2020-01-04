beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bolu'da "İnme 112" uygulaması start aldı

SAĞLIK Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnme 112 " mobil uygulaması pilot il olarak Bolu'da uygulamaya geçirildi. Mobil uygulama sayesinde inme riski olan hasta, en kısa sürede inme merkezi bulunan...

GENEL 04.01.2020, 15:54


SAĞLIK Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İnme 112 " mobil uygulaması pilot il olarak Bolu'da uygulamaya geçirildi. Mobil uygulama sayesinde inme riski olan hasta, en kısa sürede inme merkezi bulunan en yakın hastaneye götürülerek tedaviye alınacak.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "İnme 112" mobil uygulaması geliştirildi. Uygulama için Bolu pilot il seçildi. Bolu'da bulunan 21 istasyonda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerindeki sağlık personelinin tamamı bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başladı. Uygulama kapsamında 112 Acil personelleri bir vakaya gittiklerinde, hastanın inme geçirdiğinden şüphelendiğinde cep telefonlarındaki "İnme 112" uygulamasını açarak kendilerine hastayla ilgili yöneltilen soruları yanıtlıyor. Hastanın durumunu değerlendiren uygulama, inme riski olduğunu belirlediği anda, sağlık ekiplerini inme merkezi bulunan en yakın hastaneye yönlendiriyor. Uygulama aynı zamanda da bu merkezde görevli doktora hastanın bilgilerini SMS ile gönderiyor. Uygulama sayesinde, inme riski olan hasta daha hastaneye ulaşmadan doktor, hasta hakkındaki tüm bilgilere ulaşarak uygulayacağı muayene ve tedavi yöntemini belirlemiş oluyor.
İLK OLARAK BOLU'DA HAYATA GEÇİRİLDİ
Uygulamanın ilk olarak Bolu'da hayata geçirildiğini anlatan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, ?İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ?İnme Merkezi? açıldı. İnme merkezi açılmasıyla birlikte inmenin de çok kritik bir tedavi sürecinin bu sisteme entegrasyonu gündeme geldi. Sistem pilot olarak burada inme mobil uygulama olarak Bolu?da başlattılar.? dedi.
'DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ'
İnme vakalarında dakikaların bile çok önemli olduğunu ifade eden Demirkol, sistemin çalışma yöntemiyle ilgili de bilgiler vererek, ?Bir vaka bilgisi geldiğinde ekiplerimiz vakaya gidiyorlar. Gittiklerinde IOS ve Android?lerde mobil uygulamayı açarak klinik sorularla karşılaşıyorlar. Hasta kolunu kaldırabiliyor mu? Hastanın ağzında ve konuşmasında anormallik var mı? Bilinci nasıl? Gibi klinik sorular var. Arkadaşlarımız bu soruları aşama aşama cevapladıklarında hastaya şüpheli inme tanısı konuluyor. Hem tecrübeleriyle hem de buradaki klinik yaklaşımla beraber hastanın inme şüphesi ortaya çıktığında hemen İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi?nde inme ünitesine yönlendiriyor.
'SMS YOLUYLA HASTA BİLGİLERİ DOKTORA ULAŞTIRILIYOR'
Hastanın bilgilerini hastanede ki sisteme girdiklerini söyleyen Demirkol, "Hasta bilgileri SMS yoluyla inme merkezindeki görevli doktorumuzun telefonuna düşüyor. Doktor oradaki linke tıkladığında hastanın bütün kişisel ve klinik bilgilerini görüyor. Buradaki ekibimiz de o bilgilerle inme vakasını atlamamış oluyor hem de inme vakasını sorumlu nöroloğumuza atmış oluyorlar.  Doktor hasta gelmeden önce bilgilerini görmüş oluyor. Çünkü inmede dakikalar çok önemli. Hastanın hemen şüphelenilip doğru adrese götürülmesi, başka inme merkezinin olmadığı bir hastane yerine oraya götürülmesi, görüntülemelerini yapılıp anjiyoya oluşan pıhtının temizlenmesi ve hızlıca tedaviye başlanması hastanın bundan sonraki hayatına felçli olarak devam etmemesi açısından çok önemli.? şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
10°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:35
Akşam 17:56
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 19 35
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 19 29
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 18 10
izmir escort