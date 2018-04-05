Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Bolu'da hayvan pazarlarında şap karantinası sona erdi

BOLU’da, Şubat ayı sonunda salgın hastalık riskine karşı kapatılan hayvan pazarları, yapılan çalışmalar sonucunda hastalık bulgusu kalmaması nedeniyle yeniden açıldı. Bolu'nun Ilıcakınık köyünde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın...

Bolu'da hayvan pazarlarında şap karantinası sona erdi
BOLU’da, Şubat ayı sonunda salgın hastalık riskine karşı kapatılan hayvan pazarları, yapılan çalışmalar sonucunda hastalık bulgusu kalmaması nedeniyle yeniden açıldı.
Bolu'nun Ilıcakınık köyünde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle il genelindeki hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinde kapatılmış ve hayvan pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlatılmıştı. Yapılan dezenfekte çalışmaları sonucunda kentteki hayvan pazarlarında ve hayvanlarda şap hastalığı bulgusu kalmadı. Hastalığın ortadan kalkması nedeniyle hayvan pazarları yeniden açıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, yapılan çalışmalar sonucunda hastalığın bitirildiği ifade ederek, "Hastalıkla mücadele devam edecek. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Şap hastalığı görülür görülmez kordon ve karantina başlattık. Bunun yanında belediyelerimizle koordineli olarak mevcut hayvan pazarlarını önlem amaçlı kapattık. Hemen başladığımız aşılama çalışması, eğitim, toplantı ve saha klinik kontrolleri neticesinde, önlem amaçlı hayvan pazarlarının kapatılmasının salgını engellemede büyük paya sahip olduğu ortaya çıktı" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314