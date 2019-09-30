Bolu'da, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Mengen'den taşınması tepkisi(2)

REKTÖRÜ ZİYARET ETTİLER

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün taşınması tartışmalarıyla ilgili olarak AK Parti Bolu İl Yönetimi ve milletvekilleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı'yı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer yer aldı. Ziyaretin ardından AK Parti'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde birileri siyaseten Mengen Gastronomi Fakültesi’yle ilgili kapatılacağına ilişkin kamuoyunu ısrarla meşgul etmekte ve de yanlış yönlendirmektedir. Bizler bu oyunu ilk defa bu yıl görmedik. Her eğitim öğretim yılı açılışı öncesinde belirli bir zihniyet tarafından yazılan bu senaryo, yine bu zihniyet tarafından kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ile sergilenmekte, Bolulu hemşerilerimizin üzülmesine neden olmaktadır. Bizler AK Parti ailesi, il başkanı ve Bolu milletvekilleri olarak süreci yakinen takip etmekteyiz. Ayrıca ilk günden itibaren gerek Sayın Valimiz gerekse de Sayın Rektörümüzle iletişim ve bilgi akışı içerisindeyiz. Ne yazık ki üzülerek ve endişeyle görmekteyiz ki; süreç devlet kurumlarını ve bu kurumların başındaki değerli idarecilerin yıpratılmasına yönelik kurgulanmaktadır.Âli bildiğimiz devletimizin, İzzet Babamızın manevi şahsında devlet üniversitemizin ve kurumlarımızın yıpratılmasını tasvip etmemiz de müsaade etmemizde mümkün değildir. Bizler biliyoruz ki; gerek Bolu merkez gerekse de ilçelerimizin tamamının kazanımları ve müktesebatları; siyaset yapan, kamuoyunu yanlış bilgilendiren Vakıf, Dernek ve CHP’li Belediye Başkanlarının şahsi ikballerinden daha kıymetlidir. Üniversitemizin Yüksekokullarının bulunduğu Seben, Gerede ve Yeniçağamızda bu tür bir problemin yaşanmamasına karşılık sürekli Mengen’de bu konunun gündeme gelmesinin nedenlerini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Seben, Gerede ve Yeniçağa’daki yerel yönetimlerin üniversite öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize ne tür imkânlar sağladıklarını araştırmak bile sorunun neden kaynaklandığını ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda bizlere emanet edilen üniversiteli öğrencilerimizin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarının yakinen takipçisi olacağımızı da açıklıkla ifade etmekteyiz. Sonuç olarak; Mengen Gastronomi Fakültemizin kazanılmış hakları dün olduğu gibi bugün de yarın da korunacak, mevcut hâliyle Mengen’de kalmaya devam edecektir."

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

