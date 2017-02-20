Bolu'da Fırat Çakıroğlu için anma töreni

Mutlu YUCA/BOLU,() - İZMİR'deki Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada PKK yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 2'nci yılında Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde anıldı.

Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda öldürülen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu için üniversitenin Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. AİBÜ Türk Dünyası Topluluğu ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nca yapılan programa MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Ülkü Ocakları Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül ile öğrenciler katıldı. Törenin yapılacağı salondaki koltuklara şehit polis ve askerlerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı. Bir gup öğrenci de Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydi. Çakıroğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa filmin izlenmesi ardından öğrenciler şiirler okudu.

AİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Erdi Dirmenci, Çakıroğlu ve onun gibilerin vatan uğruna şehadete yürüdüğünü belirterek, "Hainler tarafından şehit edildi daha 20 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu" dedi.

Öğrenciler, ardından Kültür Merkezi'nden Aktivite Merkezi'ne kadar yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi. Ancak üniversite yönetimi izin vermedi. Öğrenciler de dağıldı.



FOTOĞRAFLI