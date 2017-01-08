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Bolu'da eğitime kar engeli

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi. İl genelinde aralıklarla etkili olan kar...

Bolu'da eğitime kar engeli

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi.
İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkez ve ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri İle Halk Eğitim Merkezleri'de 9 Ocak 2017 günü bir gün tatil edilmiştir" denildi.

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