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Bolu'da eğitime kar engeli

BOLU merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, ilçelerde tüm okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 1 gün süreliğine tatil edildi. Bolu'da sabaha karşı başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah kent merkezi...

Bolu'da eğitime kar engeli
BOLU merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, ilçelerde tüm okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 1 gün süreliğine tatil edildi.
Bolu'da sabaha karşı başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca Gerede, Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan ve Göynük ilçelerinde de tüm okullar bugün 1 günlüğüne tatil edildi. Bolu merkezde diğer okulların tatil edilmemesi nedeniyle sabah çocuklar okula giderken zorlandı. Küçük çocuklar, lapa lapa yağan kar altında okullarına gitti. Kar yağışı altında çocuklarını okula götüren bazı veliler okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi. Bazı öğrenciler, kar yağışının şehir içindeki ulaşımı etkilemesi nedeniyle geç kaldı. Şehir içi yolların karla kaplanması sonucu zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

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