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Bolu'da 60 çift, nikah için 08.08.2018 tarihini seçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen 60 çift, Belediye Nikah Salonu'nda nikahlarının kıyılmasıyla dünyaevine girdi. Bolu'da evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak isteyen 60 çift, nikahlarını 08.08.2018...

Bolu'da 60 çift, nikah için 08.08.2018 tarihini seçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen 60 çift, Belediye Nikah Salonu'nda nikahlarının kıyılmasıyla dünyaevine girdi.
Bolu'da evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak isteyen 60 çift, nikahlarını 08.08.2018 tarihine denk getirdi. Bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftler, Bolu Belediyesi Nikah Memurluğu'nda yakınlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi. Nikah memurluğuna başvuran çiftlerden Songül Çelen (25) ile Hasan Taşman'ın (25) nikahı ise Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından kıyıldı. Nikah defterini imzalayan çift, yakınlarının alkışları arasında hayatını birleştirdi. Başkan Yılmaz, yeni evli çifte bazı nasihatlerde bulunarak, nüfusun yaşlanmaması için en az 3 çocuk yapmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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