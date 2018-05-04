Bolu'da 4'üncü İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri

BOLU'da, 7 ülkeden 426 aşçının yarışacağı 4’üncü İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri başladı. Etkinlikte, Sultan 2’nci Abdülhamit’in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu da, Osmanlı Yemekleri kategorisinde jüri üyeliği yaptı.Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek olan 4’üncü Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri’nde Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dan aşçılar yarıştı. Balık yemekleri kategorisi ile başlayan ilk gün yarışmaları; Osmanlı mutfağı, et ve tavuk yemekleri kategorilerindeki mücadelelerle devam etti. Etkinlikte engelli öğrenciler jüri eşliğinde mutfağa girip yemek yaptı. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler ise damakları fethetmek için kıyasıya yarıştı.OSMANLI YEMEKLERİNİN TADINA SULTAN ABDÜLHAMİT’İN TORUNU BAKTIAlmanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Mauritius, Mısır, Moldova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dan deneyimli aşçı ve usta şeflerin yer aldığı jüride, Sultan 2’nci Abdülhamit’in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Osmanlı Yemekleri kategorisinde hazırlanan yiyecekleri değerlendirdi. Osmanlı mutfağının dünyanın diğer mutfaklarına kıyasla yapımı daha zor ve zahmetli yemeklere sahip olduğunu ifade eden Osmanoğlu “Uzun pişme süreleri ve malzeme çeşitliliğiyle dikkat çeken Osmanlı mutfağının yemeklerini günümüze taşımak çok önemli. Osmanlı’nın, içinde kuru yemişlerin, meyvelerin, etin bir arada yer aldığı sağlıklı yemekleri ile tanışmak için Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen bu tarz organizasyonların diğer illerde de yaygınlaşmasını temenni ediyorum” dedi.Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, Bolu denildiğinde akıllara aşçılığın geldiğini ifade ederek, “Bolu deyince yüzyıllardır akıllara aşçılık gelir. Bu hüner önce alaylılarla başladı. Güvenilir aşçılarımız Osmanlı Sarayları’nda kabul gördü. Bugün Bolulu aşçılarımız Türkiye’nin her yanında ve dünyada aşçılık sanatını icra ediyor. Mutfak, artık sadece yeme içmeden ibaret değil; mutfak artık sanata dönüşmüş durumda. Bu değeri sahiplenmek için biz de Bolu Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenliyoruz. 4’üncü Bolu Uluslararası İzzet Baysal Mutfak Günleri başta olmak üzere çok çeşitli çalışmalarla Tabiatın Kalbi kentimizin mutfak zenginliğini güçlendirip kalıcı hale getiriyoruz” diye konuştu.

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