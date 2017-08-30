Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yağmur engeli

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konulurken, kutlama programı yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

Anıt Park'ta düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Garnizon Komutanı ve 2'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yağmur altında yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Vali Baruş, makamında tebrikleri kabul etti. Demokrasi Meydanı'nda yapılacak kutlama töreni ve yürüyüş ise yağmur nedeniyle yarına ertelendi.



FOTOĞRAFLI

