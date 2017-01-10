Bolu'da 3 ilçede okullar tatil edildi

Bolu'da 3 ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
BOLU'nun Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar 1 gün süreliğine tatil edildi. Bolu'da 3 ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan...
10 Ocak 2017 Salı 19:14
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