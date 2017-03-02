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Bolu'da '1960'dan bu yana darbe' sergisi

Mutlu YUCA/BOLU, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Bolu Gençlik Merkezi'nin, 'Gençler Asla Unutmaz Projesi' kapsamında, '1960'dan bu yana darbe' konulu sergi açıldı. Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi salonundaki serginin açılışını...

Bolu'da '1960'dan bu yana darbe' sergisi

Mutlu YUCA/BOLU, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Bolu Gençlik Merkezi'nin, 'Gençler Asla Unutmaz Projesi' kapsamında, '1960'dan bu yana darbe' konulu sergi açıldı.
Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi salonundaki serginin açılışını Vali Aydın Baruş, Başbakanlık Başdanışmanı Mustafa Şen yaptı. Vali Baruş, Mustafa Şen ile birlikte kurdeleyi kestikten sonra sergiyi gezdi. 1960 darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar görülen darbelere ilişkin gazete haberleri, fotoğraf ve yazıların yer aldığı sergi ilgi gördü. Çok sayıda kişi de sergiyi gezerek özellikle 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğrafları inceledi. Vali Baruş ve Mustafa Şen, sergiyi gezdikten sonra Bolu Gençlik Merkezi'ni gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Merkezde yeni açılan, öğrencilerin çay ve internetten ücretsiz yararlanıp kitap okudukları, ders çalıştıkları Kitap Cafe de ziyaret edildi.

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