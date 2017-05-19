Bolu'da 19 Mayıs'a renkli kutlama

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, öğrencilerin farklı branşlardaki spor gösterileri ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunması ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi anıta konuldu. Ardından kutlamalar Kent Meydanı'ndaki gösterilerle devam etti. Öğrencilerin, farklı branşlardaki spor gösterileri ilgiyle izlendi. Halk oyunları gösterileri de beğenildi. Protokol üyeleri masa tenisi oynadı. 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na ait 'drone' ile kutlamalar havadan görüntüledi. Türk bayrağı asılı olan drone'nin etkinlik alanı üzerindeki uçuşu renkli görüntüler oluşturdu.



FOTOĞRAFLI