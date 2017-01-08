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Bolu'da - 18 derece soğukta Sarıkamış şehitleri anıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da Abant Tabiat Parkı'nda yaklaşık bin kişi, sıfırın altında 18 derece soğukta, kar yağışı altında yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı. 102 yıl önce Sarıkamış harekatı sırasında donarak şehit...

Bolu'da - 18 derece soğukta Sarıkamış şehitleri anıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da Abant Tabiat Parkı'nda yaklaşık bin kişi, sıfırın altında 18 derece soğukta, kar yağışı altında yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı.
102 yıl önce Sarıkamış harekatı sırasında donarak şehit düşen askerler Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen program ile anıldı. Anma programına Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Ülkü Ocağı İl Başkanlığı üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık bin kişi hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereyece kadar düştüğü Abant Tabiat Parkı'nda lapa lapa kar yağışı altında 5 kilometre yürüdür. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek tören alanına ulaşan grup şehitler için saygı duruşunda bulundu. Tören, Kuran-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi. Törenin ardından yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

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