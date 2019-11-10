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Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği

BOLU'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde çelenk polemiği yaşandı. AK Parti ve MHP'nin il başkanları, siyasi partilerin de törende çelenk koyacağının kendilerine haber verilmemesine...

GENEL 10.11.2019, 15:19
BOLU'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde çelenk polemiği yaşandı. AK Parti ve MHP'nin il başkanları, siyasi partilerin de törende çelenk koyacağının kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümünde Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler koyuldu. Bolu'da daha önceki törenlerden farklı olarak CHP, İYİ Parti ve bazı sivil toplum kuruluşları da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha önce düzenlenen 10 Kasım törenlerinde yalnızca Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından anıta çelenk konuluyordu. Partilerin ve STK'ların da çelenk koyacağı iddiaya göre AK Parti ve MHP Bolu il başkanlıklarına bildirilmedi.

Törenin ardından, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, töreni organize edenlere tepki gösterdi. Partilerin de çelenk koyacağının kendilerine bildirilmemesini bir sabotaj olarak nitelendiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Ben 5 yıldır il başkanıyım. Beş yıllık il başkanlığım döneminde hiçbir 10 Kasım töreninde siyasi partilerin çelenk koyma problemi olmadı. Daha önce partiler çelenk koymuyordu. Buna Milliyetçi Hareket Partisi de dahildir, biz de. Hiçbir zaman çelenk koymadık. Konulmadığı için de Cumhuriyet Halk Partisi beş yıldır alternatif program düzenler. Niçin? ‘Biz çelenk koyamıyoruz’ diye alternatif program düzenler. Valilik makamı eliyle bizlere bir bildiri geldi. Gelen bildiride programın akışı sunulup akışta da ‘çelenklerin konulması’ der. Mesele budur. Ben beş yıldır hiçbir programda çelenk koymadım siyasi parti olarak. Burada bu program yapılıyorsa öncelikle Valilik özel kalemi, bu işleri kim organize ediyorsa, bu işi orada kim yapıyorsa bu işin sorumlusu odur. ‘Siyasi partilerin çelenk koyması vardır’ diye gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse AK Parti İl Başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani tüm siyasi partilerin hepsine doğru bir şekilde bilgisi verilir ve insanlar bu şekilde burada olmaz. Bir tarafta Milliyetçi Hareket Partisi çelenk koyamıyor, bir tarafta AK Parti İl Başkanı çelenk koyamıyor. Üniversite Rektörlüğü çelenk koyamıyor, Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası çelenk koyamıyor. Bolu Barosunun çelengi var, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çelengi yok. Bu nasıl bir organizasyondur, bunu kim yapar, nasıl yapar?" dedi.

Doğanay tepkisini şöyle sürdürdü:

"Milletin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğu anlarda, bu programın bu şekilde yapılması, bu şekilde milletin burada, tören alanında herkesin önünde mağdur edilmesi. Bunun adı sabotajdır. Bunu kim yapıyorsa net bir şekilde söylüyorum. Gelen programda burada Valilik makamı, Bolu Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelengini koyar ve program biter. Buradaki durum; millet buraya çelenk koymaya çıktığı zaman bir taraf Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanına bakıyor, diyor ki ‘çelenk nerede?’ Bir taraf bana bakıyor AK Parti İl Başkanına, diyor ki ‘çelenk nerede ?’ Yani bunun algısı çok farklı noktalara gider."

MHP İl Başkanı Cihan Başaran ise "Çok uzun söyleyecek bir şey yok. Millet buna mutlaka vicdani olarak karar verecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ahrete intikalinin 81. yıldönümünde huzurlu bir şekilde anarken böyle bir facia yaşamamız bizleri çok mutsuz etmiştir. Çelenk koyma töreninde tek gördüğümüz sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve onun alt kuruluşlarıdır. Bunun dışında çelenk koyabilecek veya koymuş kimseyi görmedik. Umarım bununla ilgili bir açıklama yapılacaktır. Failler kimse, suçlular kimse bununla ilgili kendileri hakkında soruşturma yapılacaktır" dedi.
 

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