Bolu Belediyesi'nden 'Komşunu Al Gel' kampanyasına destek

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Komşunu Al Gel' kampanyasına destek için, gurbetçilerin Bolu'da yapacakları düğün, nişan, kına, sünnet eğlencelerinde salon kirasını belediyenin karşılayacağını açıkladı.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen turizm sektörü buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışında yaşayan Türkler'e yönelik, düğün ve özel gün kutlamalarını Türkiye’de gerçekleştirme çağrısına Bolu Belediyesi destek verdi. Başkan Yılmaz, kampanya kapsamında düğün ve özel gün organizasyonlarını Bolu’da yapmak isteyen Avrupa'daki Türkler'e kolaylık sağlayacaklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Bugün yurt dışında yaşayan, vatan özlemi çeken 5 milyon yurttaşımız var. Onların kederlerinde olduğu gibi sevinçlerinde de yanlarında olmak istiyoruz. Sıla hasretlerini bir nebze olsun gidermek, vatanlarından uzakta gerçekleştirmekte zorlandıkları geleneksel kutlamalarını Bolu’nun misafirperverliğinde yaşatmak istiyoruz. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız bu özledikleri değerleri, davul- zurnalı kutlamaları, öz vatanlarında sevdikleri ile buluşarak yaşama fırsatına sahip olabilir. Evlilik ve sünnet düğünlerini, nişan ve kına gecelerini Bolu’da yapmak isteyen tüm gurbetçilerimize buradan çağrıda bulunuyorum; Tabiatın kalbinde kır düğünlerinizin, kentimizdeki düğün salonlarında yapılacak tüm eğlence, kutlama ve etkinliklerinizin mekan kirasını belediye olarak biz karşılayacağız. Yeter ki siz komşunuzu da alın gelin."

Başkan Yılmaz, 'Komşunu Al Gel' kampanyasının sadece turizme maddi katkı sağlamayacağını, aynı zamanda bir kültür projesi işlevi göreceğini de ifade ederek,şöyle konuştu:

"Bolu Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın da pek çok yerde önemine değindiği ‘Komşunu Al Gel’ kampanyasını ilk destekleyen belediyelerden biri oluyoruz. Bolumuz, doğal güzellikleri, yöresel yemekleri, geçmişten günümüze yaşattığı kültürel değerleri, her geçen gün kapasitesi artan turizm tesisleri, ama en önemlisi misafirperver halkı ile gurbetçi vatandaşlarımızı kucaklamaya hazır. Kampanya ile özellikle yaz döneminde, düğün sezonlarında kentimiz başta olmak üzere ülkemize gelen turist sayısı artacak. Her gurbetçimiz, yurt dışından ve yurt içinden eş, dost ve akrabalarını da özel gün kutlamasına getirecek, davet edecek. Bu, turizmde katma değer anlamında muazzam bir potansiyel demek. Aynı zamanda bu bir kültür projesi. Bu nedenle kampanyayı destekliyor, gurbetçi vatandaşlarımızı ve onların yurt dışı ve yurt içindeki yakınlarını, mutluluklarını Bolu’da ölümsüzleştirmeye çağırıyorum."



FOTOĞRAFLI