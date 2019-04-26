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Bolu Belediyesi'nde 6 üst düzey görevi birden yürütüyordu, itfaiye eri oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Belediyesi'nde, aralarında birim müdür vekilliklerinin de bulunduğu 6 üst düzey görevi birden yürüten Serkan Ilgaz, itfaiye eri olarak görevlendirildi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası 15 yıldır AK Parti...

Bolu Belediyesi'nde 6 üst düzey görevi birden yürütüyordu, itfaiye eri oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Belediyesi'nde, aralarında birim müdür vekilliklerinin de bulunduğu 6 üst düzey görevi birden yürüten Serkan Ilgaz, itfaiye eri olarak görevlendirildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası 15 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Bolu Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle kadrolardaki değişimler sürüyor. Belediyeye 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla giren Serkan Ilgaz'ın; özel kalem müdür vekilliği, insan kaynakları birim sorumluluğu, belediye bünyesindeki 'Tabiatın Kalbi Bolu' şirketinin yönetim kurulu üyeliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, belediye bilişim birim sorumluluğu ve halk ekmek fırın müdür vekilliği görevlerinin hepsini birden yürüttüğü öğrenildi. Bunun üzerine Ilgaz, bulunduğu görevlerden alındı. Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Serkan Ilgaz, Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın talimatıyla 10 yıl önce göreve başladığı itfaiye eri kadrosuna gönderildi. Ilgaz'ın tüm görevleri yürüttüğü dönemde, mesailerle birlikte aylık 10 bin TL'ye yakın maaş aldığı iddia edildi.

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