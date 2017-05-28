Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan: 14 yıldır iktidardayız ama, hala sosyal ve kültürel iktidarımız sıkıntılı
Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda...
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde
Soylu, Kato dağında askerlerle
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Taşeron işçilere 'kadro' açıklaması
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a emanet
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a...

Bollywood, Denizli'de set kuracak, turizm canlanacak

DENİZLİ'nin turizm potansiyelini arttırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında şehre gelen Hintli Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku ve Hindistan'dan yurtdışına en çok turist götüren Acente Firması'nın Başkanı Aman Bhatia, Denizli...

Bollywood, Denizli'de set kuracak, turizm canlanacak
DENİZLİ'nin turizm potansiyelini arttırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında şehre gelen Hintli Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku ve Hindistan'dan yurtdışına en çok turist götüren Acente Firması'nın Başkanı Aman Bhatia, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ile görüştü.
Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku'nun Denizli, Muğla ve Aydın illerini gezeceği ve bu bölgelerde Hint filmi çekmeyi planladığı öğrenildi.
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak öncülüğünde, kentteki  turizm potansiyelini arttırmak, uzun konaklamalı turist kafilelerinin şehre getirilmesi için sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Vali Altıparmak, Hindistan'ın film prodüksiyon merkezi olan Bollywood yapımcılarından Sudhanshu Hukku ve Hindistan'dan yurtdışına en çok turist götüren Acente Firması'nın Başkanı Aman Bhatia ile Colossae Termal Otel'de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.
Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku'nun Türkiye ziyareti kapsamında Denizli, Muğla ve Aydın illerini gezeceği ve bu bölgelerde Hint filmi çekmeyi planladığı öğrenildi. Acente Firması Başkanı Aman Bhatia'nın uzun konaklamalı turist kafilelerinin Denizli'ye getirmeyi ve ilerleyen zamanlarda da Hindistanlı çiftlerin düğün organizasyonlarını kentte yapmayı planladığı öğrenildi. Vali Ahmet Altıparmak, planlanan film çekimi ve diğer organizasyonlar için Denizli'de her türlü desteği  kendilerine vereceklerini söyledi.
Denizli'nin daha önce de önemli Hollywood filmlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Altıparmak, Hintli turistleri Denizli'de ağırlamaktan memnun olacaklarını vurguladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246