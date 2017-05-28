Bollywood, Denizli'de set kuracak, turizm canlanacak

DENİZLİ'nin turizm potansiyelini arttırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında şehre gelen Hintli Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku ve Hindistan'dan yurtdışına en çok turist götüren Acente Firması'nın Başkanı Aman Bhatia, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ile görüştü.Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku'nun Denizli, Muğla ve Aydın illerini gezeceği ve bu bölgelerde Hint filmi çekmeyi planladığı öğrenildi.Denizli Valisi Ahmet Altıparmak öncülüğünde, kentteki turizm potansiyelini arttırmak, uzun konaklamalı turist kafilelerinin şehre getirilmesi için sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Vali Altıparmak, Hindistan'ın film prodüksiyon merkezi olan Bollywood yapımcılarından Sudhanshu Hukku ve Hindistan'dan yurtdışına en çok turist götüren Acente Firması'nın Başkanı Aman Bhatia ile Colossae Termal Otel'de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.Bollywood Yapımcısı Sudhanshu Hukku'nun Türkiye ziyareti kapsamında Denizli, Muğla ve Aydın illerini gezeceği ve bu bölgelerde Hint filmi çekmeyi planladığı öğrenildi. Acente Firması Başkanı Aman Bhatia'nın uzun konaklamalı turist kafilelerinin Denizli'ye getirmeyi ve ilerleyen zamanlarda da Hindistanlı çiftlerin düğün organizasyonlarını kentte yapmayı planladığı öğrenildi. Vali Ahmet Altıparmak, planlanan film çekimi ve diğer organizasyonlar için Denizli'de her türlü desteği kendilerine vereceklerini söyledi.Denizli'nin daha önce de önemli Hollywood filmlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Altıparmak, Hintli turistleri Denizli'de ağırlamaktan memnun olacaklarını vurguladı.

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