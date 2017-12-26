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Bölgenin hayat kaynağı Dicle Nehri can çekişiyor

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'dan geçen Dicle Nehri, kış aylarının kurak geçmesi, Ilısu Barajı'nın altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde yapılan 'kültürel varlık' çalışması nedeniyle Dicle Barajı'ndan...

Bölgenin hayat kaynağı Dicle Nehri can çekişiyor

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'dan geçen Dicle Nehri, kış aylarının kurak geçmesi, Ilısu Barajı'nın altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde yapılan 'kültürel varlık' çalışması nedeniyle Dicle Barajı'ndan su verilmemesi nedeniyle kuruma aşamasına geldi.
Bir dönem kelek ve botlarla gezilen Dicle Nehri'nde şimdilerde yaya olarak karşıdan karşıya geçmek mümkün. Yetkililer, nehirdeki su sevisenin azalmasında, kış mevsiminin kurak geçmesinin yanı sıra Ilısu barajı altında kalacak olan tarihi Hasenkeyf ilçesinde yapılan Külütrel varlık çalışmaları nedeniyle Dicle Barajı'ndan nehre su verilmemesinin de etkili olduğunu söyledi. Bölgenin hayat kaynağı olarak anılan Dicle Nehri'nin kuruması nedeniyle bir süre önce binlerce balık telef olmuştu. Dicle'nin suyu ile beslenen Hevsel bahçelerinin de yaşanan kuraklıktan önemli ölçüde etkilendiği bildirildi.
'ESKİNDEN ON GÖZLÜ KÖPRÜNÜN TÜM GÖZLERİ SUYLA TAŞIRDI'
Çocukluk yıllarında Dicle Nehri'nde kelekle dolaştığını anlatan Ramazan Vuranel (65), nehrin şu anki halini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Eskiden Dicle Nehri'nde kellek kullanılırdı. Karşıdan karşı geçmek isteyen, hayvan taşıyanlar, yoğurt getirenler her zaman kelekleri kullanırdı. Yaz aylarında Diyarbakır karpuzu yetiştirenlen Dicle'nin kenarında aylarca kalırdı. Marul, domates, şeftali, erik, karpuz gibi birçok meyveyi nehrin kenarına dikerlerdi. Şimdi bakıyorsunuz nehirde su bulamıyorsunuz. Ürünler ekiliyor, fakat eski tadı vermiyor. Kış aylarında nehir suyu taşıyordu. Bazı zamanlarda On Gözlü Köprü'yü neredeyse taşıyacak duruma geliyordu. Köprünün on gözü de doluyordu. Nehrin bu halde olduğunu görüncü üzülüyorum" dedi.
Ahmet Sökmen ise doğduğundan beri Dicle Nehri'nin kenarında yaşadığını ifade ederek, "Dicle Nehri'nde eskiden suyun fazla olduğundan dolayı etrafında yüzlerce hayvan yaşardı. Şimdi ise birkaç hayvan ancak bulabilirsiniz. Gördüdüğüm manzara karşısında çok üzülüyorum" diye konuştu.

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