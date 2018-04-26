Boks hakemi Hasetçi, milletvekili aday adayı oldu

KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, eski sendikacı ve uluslararası boks hakemi Ali Hasetçi, milletvekilliği için Ak Parti'den aday adayı oldu.

24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi milletvekili olmak için partilere başvurular başladı. Kayseri'de spor camiasının yakından tanıdığı uluslararası boks hakemi ve sendikacı Ali Hasetçi, Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Hasetçi önceki genel seçimlerde de milletvekilliği için başvuru yapmış ancak sıralamaya girememişti.