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Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı, 1 genç kayboldu
SİNOP'un Ayancık ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı (18) kayboldu. Yazıcı'yı kurtarmak için dalgıç ekipleri, arama çalışması başlattı. Olay,...
GENEL 08.09.2019, 17:00
SİNOP'un Ayancık ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş akıntıya kapıldı. 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, Özay Yazıcı (18) kayboldu. Yazıcı'yı kurtarmak için dalgıç ekipleri, arama çalışması başlattı.
Olay, öğleden sonra, ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca plajında meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen 3 arkadaş, sıcaktan bunalıp, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak 3 kişiden 2'sini kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bölgeye gelen Polis Kurbağa Adam ekipleri, Özay Yazıcı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.
Olay, öğleden sonra, ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca plajında meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen 3 arkadaş, sıcaktan bunalıp, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak 3 kişiden 2'sini kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bölgeye gelen Polis Kurbağa Adam ekipleri, Özay Yazıcı'yı bulmak için arama çalışması başlattı.
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