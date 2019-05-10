Boğulan 2 genç kızın okulunda, birlikte oturdukları sıraya karanfiller bırakıldı

BİNGÖL'de derede şakalaşırken akıntıya kapılıp boğulan lise öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın okulunda, büyük üzüntü hakim. Bugün dersin yapılmadığı okulda, Yılmaz ve Barca’nın birlikte oturduğu sıraya fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı.Çapakçur Deresi'nde dün birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barca, akıntıya kapıldı. Bu sırada dere kıyısında bulunan başka bir arkadaşları tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülenen kızlar, sürüklenip, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada, Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenine ulaştı.Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Elif Yılmaz, Karlıova ilçe merkezinde, Hatun Barca ise merkeze bağlı Sancak beldesinde dün gece saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.SINIFTA, AYNI SIRADA OTURDUYORLARDIHatun ve Elif'in okuduğu Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler yasa boğuldu. 11-E sınıfında Hatun ile Elif'in birlikte oturduğu sıraya fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı.Yakın arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencilerden Eda Görhan, "İkisi de arkadaşımdı. İki kaybımız için de çok üzgünüz. En kısa zamanda arkadaşlarımızın mezarlarını ziyaret edeceğiz. Herkes yıkıldı, kimse sınıfa girmek istemiyor. Çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik, çok üzgünüz" dedi.Acının yaşandığı okulda bugün ders işlenmezken, rehber öğretmen Onur Topçu, "İki öğrencimiz de pırıl pırıl, çok saygılı, çok çalışkandı. Okulda neredeyse tüm etkinliklere katılıyorlardı. Yaşanan bu acı durum bizi derinden üzdü. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

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