Boğazköy Barajı'na bu kez pelikanlar geldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Boğazköy Barajı'na gelen pelikanlar ilgi odağı oldu.

İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda pelikanlar görüldü. Daha önce ördek ve leyleklerin görüldüğü baraj gölünde bu kez pelikanların olması, ilgi çekti. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Hamzabey Mahallesin muhtar azası Aziz Bodur, "Leylekler, her sene barajımıza gelir, bu sene pelikanlar geldi. Barajda sürü halinde geziyorlar. Mahalle sakinleri olarak ilk defa pelikan görüyoruz. Barajımız değişik bir görünüme büründü" dedi.

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