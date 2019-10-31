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'Boğaziçi tasarısı'nda tarafların görüşleri alınacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nda yapmak için hazırladığı kanun taslağının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Tarafların görüşlerinin de alınacağı taslağın, kanunlaşması halinde Boğaziçi...

GENEL 30.10.2019, 16:01
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nda yapmak için hazırladığı kanun taslağının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Tarafların görüşlerinin de alınacağı taslağın, kanunlaşması halinde Boğaziçi Kanunu’nda belirtilen 'Öngörünüm Çizgisi' değişecek.

Boğaziçi ile ilgili yeni bir kanun düzenlemesi yapılacağı haberleri, özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yeni düzenleme ile Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün kaldırılacağı iddia edildi. 

'YA DOĞRULADILAR

’nın ulaştığı yetkililer, Boğaziçi ile ilgili çalışma yapıldığını doğrulayarak, konunun henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi. Boğaziçi Kanunu’nun yeterli derecede uygulanmadığı için Boğaziçi'nin kaçak yapılarla dolduğunu belirten yetkililer, “Kaçakla mücadeleye yeni bir düzenleme getiriliyor” dedi.

Konuyla ilgili muhabirinin ulaştığı bir başka yetkili ise tasarıyla, çok başlılığı ortadan kaldırıp, tek elden etkin denetim yapılarak, kaçak yapılaşmanın önlenmesinin amaçlandığını vurguladı. Aynı yetkili, Boğaziçi Kanunu’nda belirtilen 'Öngörünüm Çizgisi'nde de sıkıntı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Mesela, boğazı asla görmeyen ama zamanında öngörünüm sınırlarına dahil edildiği için tadilat gerektiren binalar güçlendirilemiyor. Bina yıkılmak üzere ama çivi bile çakılamıyor. Bu gibi bazı sorunları da çözmek için çalışma yapılıyor. Henüz taslak aşamasında. Konuyla ilgili tarafların görüşleri de alınacak.”

İBB: HABERİMİZ YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, Boğaziçi ile ilgili çalışmadan haberleri olmadığını söyledi. Konu hakkında basında çıkan haberler dışında bilgileri bulunmadığını belirten yetkililer, “Boğaziçi İmar Müdürlüğü sorumluluk sahasını çok iyi denetliyor. Her gün drone ile denetim yapılıyor. Kaçak yapılaşmalara anında müdahale ediliyor” diye konuştu. Belediye yetkilileri, “Denetim kim tarafından, nasıl yapılacak? Denetim hangi kuruma verilecek? Polis gücü mü kullanılacak? Boğaziçi iyi korunuyor” dedi.

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