Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na Mersin damgası

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - İSTANBUL'da düzenlenen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na Mersinli yüzücüler damga vurdu. TED Mersin Koleji sporcuları Melikşah Düğen (17) erkeklerde, Ilgın Çelik (17) ise kadınlarda 1'incilik kürsüsüne çıktı. 14 yaşındaki Şira Nur Eroğlu ise kadınlarda 3'üncü olmayı başardı. Genç yüzücüler, yarış sırasında ters akıntı ve sudaki ani ısı değişimleri nedeni ile oldukça zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak kabul edilen yarışta 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 sporcu birincilik mücadelesi verdi. Kanlıca İskelesi'nden boğaza atlayan sporcular, 6.5 kilometrelik parkuru tamamlayıp, yarışı Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda bitirdi. Büyük mücadeleye sahne olan yarışı erkeklerde Melikşah Düğen 48 dakika 28 saniyelik derecesi ile birinci olarak bitirdi. Kadınlar kategorisinde de Ilgın Çelik 47 dakika 19 saniyelik rekor derecesi ile şampiyonluğunu ilan ederken, aynı kategorinin 3'üncülüğünü de 50 dakika 9 saniye ile Şira Nur Eroğlu elde etti.

Organizasyonun ardından kente dönen TED Mersin Koleji sporcuları, gelecek dönemdeki yeni şampiyonalar için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Çalışmalarını kent merkezindeki olimpik havuzda sürdüren şampiyon yüzücüler, elde ettikleri başarıyı ve kulaç atarken karşılaştıkları zorlukları anlattı.

'ZORLADIM VE YARIŞI BİTİRDİM'

12 yıldır yüzdüğünü dile getiren Melikşah Düğen, "Bu sezon bayraklar dahil 14 rekorum oldu. Samsung'un düzenlediği yarışmaya ilk kez katıldım. Hayatımda böyle bir mutluluk hissetmemiştim. Herkes bir hedefle girdi ama ben ilk defa katıldığım için zevk almak amacı ile girmiştim. Birinci olacağımı hiç düşünmüyordum. Güzel gittiğimi görünce daha da heveslendim yüzmek için ve çıkışta da birinci olduğum için çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Bu da benim hayatımda güzel bir anı oldu. Galatasaray Adası'na kadar herşey normaldi. Sadece normal bir tempo yaparak gittim. Adadan sonra ters akıntı hissettim ve zorlanmaya başladım, acı çektim. Acı çektikçe de yarışın farkına vardım ve zevk aldım. Oradan sonra biraz daha arttırmam gerektiğini düşündüm çünkü ters akıntıya karşı yüzerken biraz zorlanıyorsunuz ve daha fazla zorlamanız gerekiyor kendinizi. Zorladım ve yarışı bitirdim" dedi.

'AMACIM BİRİNCİ OLMAKTI, BAŞARDIM'

Yarışın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Ilgın Çelik ise, "Bu, yarışmaya ikinci katılışım. Geçen sene de derece aldım. 14-18 yaş kategorisinde birinci oldum. Genel yaş klasmanında 5'inci olarak tamamladım geçen sene. Bu seneki hedefim genel klasmanda birinci olmaktı ve bunu başardım. Bir sonraki sene de aynı şekilde zirveyi korumaya çalışacağım. Çok fazla sıcak-soğuk su değişimleri oldu, derece çok fazla oynadı. Bu da vücudumu yıprattı ve deniz anası vardı" diye konuştu.

Kadınlarda 3'üncülük elde eden Şira Nur Eroğlu da 4.5 yıldır yüzdüğünü dile getirerek, İstanbul'da elde ettiği başarıyı hiçbir zaman unutmayacağını kaydetti.

Başarılı sporcuların antrenörü Volkan Burak Burak Tuncil ise şöyle konuştu:

"Sporcularımızdan yaklaşık 10 kişi yüzme maratonuna katıldı. Ilgın Çelik boğazı hem rekorla hem de bir ilke imza atarak bitirdi, 47 dakika 19 saniye ile. Erkekleri de geçen ilk bayan oldu aynı zamanda. Melikşah da aynı şekilde erkekler şampiyonu oldu. İki sporcumuz da beraber aynı antrenmanları yapıyorlar. 3'üncü olan sporcumuz da 2005 doğumlu, son derece genç bir sporcu. Bu genç yaşına rağmen çok iyi bir derece ile iyi bir performans göstererek yaş grubunda 2'nci, açıkta da 3'üncü oldu."

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