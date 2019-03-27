Boğazda Yunus şöleni

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL -İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
(FOTOĞRAF)
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL -İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.