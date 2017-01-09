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Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı, vapur ve deniz seferlerinde iptaller var (1)

İSTANBUL,()  İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. VAPUR SEFERLERİNDE...

Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı, vapur ve deniz seferlerinde iptaller var (1)

İSTANBUL,()  İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.


VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER


Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.


BOĞAZ KAPATILDI


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

 

 

İDO'NUN DIŞ HAT SEFERLERİNDE İPTALLER


İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:


08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


10:05 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü


10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 

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