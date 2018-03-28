İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren yer yer sis görülüyor. Özellikle boğazda görülen sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları kayboldu. Ortaköy'de olanlar doğa olayını telefonlarıyla görüntüledi. Öte yandan deniz ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
Boğaz'da sis etkili oluyor
İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren yer yer sis görülüyor. Özellikle boğazda görülen sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları kayboldu. Ortaköy'de olanlar doğa olayını...
28 Mart 2018 Çarşamba 19:53
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