Boğa 'Moritos', kader ortağı Ferdinand'la aynı çiftlikte yaşayacak

KURBAN Bayramı'ndan 1 gün önce Erzincan Üzümlü'de mezbahaya götürülürken kaçıp, yaklaşık 1 ay sonra 10 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan boğayı, şarkıcı Haluk Levent sahiplendi. 'Moritos' adı verilen boğanın, yaklaşık 2 ay sonra, Rize İyidere'de geçen sene Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 'Ferdinand'ın 1 yıldır yaşadığı İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirileceği belirtildi.Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce Erzincan Üzümlü'de mezbahaya götürülürken kaçıp, yaklaşık 1 ay süren aramalar sonucu 10 kilometre uzaklıktaki ve 3200 metre yükseklikteki yaylada bulunan boğa, şarkıcı Haluk Levent tarafından sahiplenildi. Sosyal medya üzerinden, 200 kiloluk boğaya 'Moritos' ismini verdiğini duyuran Levent, boğanın yaklaşık 2 ay sonra, geçen seneki Kurban Bayramı'nda Rize'nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan, yüzerek, geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğa 'Ferdinand'ın olduğu İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürüleceğini söyledi.Haluk Levent'in kendisine ulaşarak, boğa hakkında bilgi verdiğini belirten barınak sahibi Sibel Çakır, "Barınakta tadilatlarımız devam ediyor. Bu nedenle yaklaşık 2 ay sonra 'Moritos'u alabileceğiz. 'Ferdinand'ın kader ortağı, onun ilk geldiği halindeki gibi küçük bir hayvan. Bu gibi olayların artık farkındalık yaratması gerekiyor. Hayvanlar artık başkaldırıyor, yaşamak istiyorlar. Eskiden aynı mahalle içinde bir yerlere kaçarlardı. Şimdi denizleri aşıyor, en uzağa gitmek istiyorlar. Hayvanlar ölmek istemiyor. Haluk Levent de bu çiftliğin ve 'Ferdinand'ın etkisi ile veganlığa geçiş yapmak istediğini ve uzun süredir et yemediğini söyledi. Farkındalığa bir yerden başlamak gerekiyor" diye konuştu.