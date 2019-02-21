Boğa ile sokaklarda tur attılar; türkü söyleyip, horon oynadılar

Muhammet KAÇAR-Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), () - RİZE'de, boğa besiciliği geleneğini yaşatan Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, Genel Kurul sonrası ilginç kutlama yaptı. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde boğa ile sokaklarda yürüyen üyeler, türküler söyleyip, horon oynadı. 750 kilo ağırlığındaki 'Polat' adı verilen boğa etrafında horon oynayan grubu görenler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Her yıl düzenlenen boğa güreşleri ile ismi anılan Çamlıhemşin'de, 3 yıl önce kurulan Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Genel Kurul'u gerçekleştirildi. Belediyenin toplantı salonunda yapılan Genel Kurul'a, 58 üyeden 36'sı katıldı. Başkan Yaşar Alinoğlu, üyelerin tamamının oyları sonucu görevini Lütfü Sezgin'e devretti.

Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı'na seçilen Sezgin, boğa sevgisinin, ilçelerinde kültür ve gelenek haline geldiğini söyledi. Lütfü Sezgin, bu kültürü sürdürmek için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Genel Kurul'un ardından dernek üyeleri, seçilen yeni yönetim için ilginç kutlama gerçekleştirdi. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde boğa ile sokaklarda yürüyen üyeler, türküler söyleyip, horon oynadı. 750 kilogram ağırlığındaki 'Polat' adı verilen boğa etrafında horon oynayan grubu görenler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Bir süre horon oynayan üyeler, alkışla tempo tuttu.

Yürüyüşe katılan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Bu gelenek, insanların içine öyle bir işlemiş ki boğaları bir evlat gibi görüyorlar. İnsanlarımız, ahırında boğası olmayan evde evlat yok, kabul ediyor" diye konuştu.

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