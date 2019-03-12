'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşları durduruldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yurtdışında 5 ay içerisinde meydana gelen kazaların ardından, 'Boeing 737 MAX 8' ve 'Boeing 737 MAX 9' tipi hava araçlarının uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.



