Bodrumlu turizmcilerden vize kararına eleştiri

AB'nin Yunanistan'ın Ege adalarında Türk turistler için 4 yıldır uyguladığı kapıda vize uygulamasını iptal etmesi, Bodrumlu turizmcilerin eleştirilerine hedef oldu. TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, "Zamanlama çok manidar. Ülkede darbe girişimine karışarak kaçanları iade etmeyeceksin, Kardak'ta suni kriz yaratacaksın, Kıbrıs meselesini öne süreceksin ardından vize uygulamasını sıkıntıya sokacaksın. Zamanlama çok manidar" dedi.AB'nin Yunanistan'ın Türk turistler için adalarda kapıda uyguladığı kapıda vize uygulamasının iptal etmesi; Bodrumlu turizmcinin tepkilerine neden oldu. Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Bu uygulama iki ülkenin yararına bir uygulamaydı. İki ülkenin turizmcileri politikacılarla görüşüp, böyle bir kolaylık sağlamıştı. Bodrum'a Türkiye'nin dört bir yanından 2-3 haftalığına gelen yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistlerde 1-2 günlüğüne adalara geçerek hem tatil yapıp geziyorlar hem de ciddi anlamda ekonomik destek sağlıyorlardı. Bu kararın Yunan hükümetinin girişimleri sonucu tekrar gözden geçirileceğine inanıyorum. Çünkü bu karar en çok Yunan adalarındaki turizmciyi ve yerel işletmecileri etkileyecek" dedi.Üç yıldızlı Kavala Otel'in işletmecisi, BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala ise "Bodrum ve Muğlalı turizmciler Yunan turizm işletmecileri ve dernekleriyle yıllarca yaptıkları turizm ortak toplantıları sonucunda turizm fuarlarında bile birlikte hareket etmeye başlamışken, AB'nin aldığı bu karar tabii ki turizmi özellikle Yunan turizmini çok olumsuz etkileyecek. Ayrıca Bodrum'a tatile gelen yerli turistin önemli bir bölümü kapıda vize uygulaması var diyerek Bodrum'da tatili tercih ederek gelmişken 1-2 günlüğüne de Yunan adalarına gidiyor. Ayrıca Yunan adalarında şu anda en çok para harcayan Türk turisttir. Bu nedenle Yunanlı turizmci Türk turistten oldukça memnun. İki ülke turizm ekonomi, sanat, kültür ve spor alanlarında bu kadar birbirine yaklaşmışken ve kış aylarında dahi feribotlar karşılıklı olarak seferler yapıyorken, alınan bu karar iki ülkenin turizmini de ama özellikle Yunan turizmini olumsuz etkileyecek, bu kararın mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir" dedi.Bodrum Feribot Müdür Yardımcısı Özgür Meral, kapı vizesinin uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Turizme etkisi bildiğiniz gibi zaten son 2 yıldır yerli turistler Bodrum'u tercih ediyor. Dolayısıyla da İstanbul, Ankara, İzmir ve çevresinden gelen yolcularımız vizelerini almadan gelmiş olabiliyor. Hemen burada pratik bir şekilde 4 gün öncesinde evrak teslim ederek, vize işlemini gerçekleştirip gidebiliyorlardı. Ama artık bu geçiş imkanı kalmadı şeklinde haberler görüyoruz. Mayıs ve Ekim ayı arasında tercih edilen bu uygulamayı sezon başında uygulanıp uygulanamayacağını net olarak görmüş olacağız. Geçen seneyi ve bu seneyi ortalama olarak alırsak yaklaşık 3 bin kişi bu uygulamadan faydalanıyordu. Her geçen senede bu uygulamanın sayısı artıyor. Bu sene de ortalama 4-5 bin civarı yolcu bekliyorduk" dedi."ZAMANLAMA MANİDAR"TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise kapıda vize uygulaması cümlesinin yanlış anlaşıldığını aslında bu uygulamanın Türk ve yunan acenteler ve konsolosluklar aracılığıyla yapılan bir kolaylaştırma işlemi olduğunu belirterek, "Yılda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarından yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 1 milyonluk bir turist akını Yunan adalarına gidiyor. Bu kolaylığın ortadan kalkmasının Yunanlı turizmciyi zor durumda bırakacağını herkes biliyor. Ancak AB, zaten Shengen yasaları gereğince bu uygulamanın yapılmasına her zaman karşıydı. Bu nedenle gerek darbecilerin iade edilmemesi, gerekse yaratılan suni Kardak krizi ve Kıbrıs meselelerinin ardından vize kolaylığının kaldırılması zamanlamasını çok manidar ve ilginç buluyorum. Ancak bundan kaybeden Türk tarafı değil, Yunanlı turizmci olur. Çünkü vize uygulaması nedeniyle Türkiye'den Yunan adalarına giden turist sayısı 4 yıldır katlanarak artıyordu. Adalardaki turizmci zaten durumu pek iç açıcı değil. Bir de Türk turistlerin ayağının kesilmesi iyice zor durumda kalmalarına neden olur. Bundan sonrasını Yunanlılar düşünsün. Zamanlama çok manidar. Ülkede darbe girişimine karışarak kaçanları iade etmeyeceksin, Kardak'ta suni kriz yaratacaksın, Kıbrıs meselesini öne süreceksin ardından vize uygulamasını sıkıntıya sokacaksın. Zamanlama çok manidar" dedi.FOTOĞRAF