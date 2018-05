Bodrumlu sanatçılar Datça'da seramikten mantar yapıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 yıl önce sanata ve sanatçılara kapılarını açan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA), yeni konukları Bodrumlu sanatçılar oldu. Sanatçıların seramikten yaptığı mantarlar, festivale katılan Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen'den tam not aldı.

Bodrumlu 15 seramik sanatçısı, UKKSA'da bu yıl 10 Şubat-30 Ekim arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilecek '8'inci Knidos'un Sırı Sanat Festivali' kapsamında, 10 gün süreyle ortak çalışma yapacak. UKKSA atölyelerinde ziyaretçilere açık olarak çalışmalarını sürdüren Bodrumlu seramik sanatçıların sürpriz konuğu, Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen oldu. Doğa harikası birbirinden ilginç mantarları, seramik eserlerinde ölümsüzleştirecek olan sanatçılar, usta oyuncudan tam not aldı. Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Yüksel Güner, UKKSA'da müthiş bir atmosferde, doğayla iç içe çalıştıklarını belirterek, "Festivalin bu yılki temasına uygun olarak, doğanın büyüleyici harikaları mantarları kendimize konu seçtik. Birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Yapılan eserlerin, burada sanatseverlerin beğenisine sunulacak olmasının keyfini şimdiden yaşıyoruz" dedi.

Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Yönetim Kurul üyesi İnci Başağa Yörükoğlu, Datça'da güzel bir çalışma ortamı bulduklarını söyledi. Yörükoğlu, "Derneğimiz 14 yıldır faaliyet gösteriyor. Komşu ilçemiz Datça'da olmaktan mutluyuz. UKKSA'yı çok önemsiyoruz. 8 yıldır, buradaki her türlü etkinliğe katılıyoruz" dedi. Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Yüksel Güner daha sonra günün anısına, UKKSA Başkanı Nevzat Metin'e, Turgut Reis Engelli Çocuklar Vakfı çocukları tarafından özgün olarak yapılan bir plaket verip, kendisine teşekkür etti. UKKSA Başkanı Nevzat Metin, bu plaketi akademinin en önemli köşesinde saklayacağını belirtirken, Datça-Bodrum sanatçı dayanışmasının gelecek yıllarda da artarak devam etmesi dileğinde bulundu.



FOTOĞRAFLI