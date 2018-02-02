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Bodrum'da Kaza: 2 Yarali

 MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Bodrum Milas Karayolu Yokuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Fatih Akkulak'ın kullandığı 35...

Bodrum'da Kaza: 2 Yarali
 MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bodrum Milas Karayolu Yokuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Fatih Akkulak'ın kullandığı 35 GA 3633 plakalı otomobile aynı yönde giden ve plakasız olduğu belirlenen Ekrem Çakmak'ın kullandığı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Otomobil sürücüsü Fatih Akkulak kazayı yara almadan atlatırken, eşi Sergül Akkulak ile 4 yaşındaki Boran Emin Akkulak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Boran Emin Akkulak ve anne Sergül Akkulak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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