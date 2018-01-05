Bodrum'un yeni konukları

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'a flamingolarla gelen pelikan sürüsü, görenlerin büyük ilgisini çekti.

Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan, koruma altındaki Phoenix türü palmiye ağaçlarıyla kaplı Akdeniz Gölü'ne flamingolarla birlikte 20'ye yakın pelikan geldi. Başta kuş gözlemcileri olmak üzere hayvanseverler bölgeye uğramaya başladı.

Pelikanlara ilgi gösterenler arasında bulunan evli ve 2 çocuk annesi, yönetici asistanı Nevbahar Şengül (45), "25 yıldır burada oturuyorum. Göl, koruma altında olduğu için birçok özel canlı türünü bünyesinde barındırıyor. Birkaç yıldır, havalar soğuduğunda flamingolar geliyordu. Bu yıl, flamingolarla birlikte ilk kez pelikan sürüsünü de gördük. Göl, küçük; ama besin değeri açısından zengin. Havalar ısınıncaya kadar burada konaklıyorlar" dedi.



FOTOĞRAFLI